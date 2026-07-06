Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Il Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone rende omaggio alla grande tradizione pianistica spagnola con una delle sue più autorevoli interpreti. Martedì 7 luglio, alle ore 21.15, nel Salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza, sarà protagonista la pianista tedesca Uta Weyand, artista che da oltre trent’anni dedica una parte significativa della propria attività concertistica e di ricerca al repertorio iberico.

Il programma attraversa il passaggio tra Ottocento e Novecento centrando la propria su due figure centrali della musica spagnola, Enrique Granados e Manuel de Falla, compositori che hanno saputo fondere il linguaggio colto europeo con il patrimonio popolare del proprio Paese, dando vita a pagine di straordinaria ricchezza poetica e timbrica.

Di Granados saranno eseguiti i raffinati «Valses poéticos», elegante successione di miniature nelle quali il valzer si trasfigura in un racconto ricco di sfumature, il celebre «El amor y la muerte» tratto dal secondo libro delle «Goyescas», vertice della produzione pianistica del compositore, che s’ispirò all’universo pittorico di Goya, e la delicata Mazurka dalle «Escenas románticas».

La seconda parte del concerto sarà dedicata a Manuel de Falla, del quale Weyand interpreterà la Mazurka in do minore, la Serenata in si minore, la brillante Serenata andaluza e i «Cuatro piezas españolas», autentico capolavoro del repertorio pianistico del Novecento, dove ritmi popolari, colori mediterranei e raffinata scrittura pianistica si fondono in un linguaggio di grande forza evocativa.

Nata in una famiglia di musicisti, Uta Weyand ha manifestato fin da giovanissima un talento non comune per il pianoforte e il violino. La sua formazione si è svolta tra Friburgo, Baltimora e Madrid sotto la guida di Elza Kolodin, Vitaly Margulis, Leon Fleisher e Joaquín Soriano: un percorso internazionale che ha contribuito a definire una personalità artistica capace di coniugare rigore tecnico, profondità espressiva e grande sensibilità stilistica.

Vincitrice nel 1996 del Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale «José Iturbi» di Valencia, dove si è aggiudicata anche i premi speciali per la migliore interpretazione della musica spagnola, Weyand si è affermata come una delle interpreti di riferimento di questo repertorio, apprezzata per la capacità di restituirne l’eleganza, il colore e la complessità ritmica senza rinunciare a una lettura personale e intensa.

La sua attività concertistica l’ha portata a esibirsi come solista e con orchestra in Europa, Stati Uniti, Brasile, Cuba e Russia, collaborando con i direttori Jesús López Cobos, José Ramón Encinar, Enrique García Asensio, Manuel Galduf, Marc Tardue, Daniel Raiskin e Yves Abel. Parallelamente, ha sempre affiancato al grande repertorio una costante opera di riscoperta di pagine poco frequentate, collaborando anche con i compositori Michael Braunfels e Xavier Montsalvatge.

Accanto all’attività concertistica, Uta Weyand svolge un’intensa carriera didattica internazionale attraverso masterclass e conferenze in Europa, America Latina e Asia. Ha insegnato al Conservatorio Superiore di Musica di Castelló e al Conservatorio Reale di Madrid ed è regolarmente invitata a far parte delle giurie dei più prestigiosi concorsi pianistici internazionali, tra cui Gina Bachauer, Franz Liszt di Weimar, Hamamatsu, Van Cliburn, Grieg Competition e Sydney International Piano Competition.

Fondatrice e direttrice della Pianale International Academy & Competition e del Pianale Festival in Germania, continua a dedicarsi alla formazione delle nuove generazioni di pianisti, mentre le sue incisioni discografiche per Hänssler Classics, Profil Medien e Ars Produktion hanno ottenuto ampi consensi dalla critica internazionale.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta e una serie di sponsor privati.

Info 347.6194215 – barlettapianofestival.it.

(foto: Druschel)