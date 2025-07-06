rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Battiti live: stasera in tv la prima puntata dell’edizione 20205 Canale 5

7 Luglio 2025
WhatsApp Image 2024 06 28 at 21.30.03

Di seguito il comunicato:

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata suCanale 5.
Alla conduzione dell’edizione 2025, Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.
Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale.
Nel primo appuntamento si alterneranno: Annalisa, Olly, Fedez, Tananai, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele, Ofenbach e da Amici trigNO e il vincitore Andrea Doria.
 
Presenti anche i Negramaro che regaleranno una performance speciale su un palco galleggiante, a pochi passi dal Main Stage, eseguendo una versione inedita di “Estate”, la hit che 20 anni fa li consacrò al grande pubblico.
I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance diAchille Lauro da Ostuni, e Gigi D’Alessio da Manfredonia.
Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.
La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.
“Cornetto Battiti Live” è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

binario

Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione