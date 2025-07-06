Di seguito il comunicato:

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata suCanale 5.

Alla conduzione dell’edizione 2025, Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.

Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale.

Nel primo appuntamento si alterneranno: Annalisa, Olly, Fedez, Tananai, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele, Ofenbach e da Amici trigNO e il vincitore Andrea Doria.

Presenti anche i Negramaro che regaleranno una performance speciale su un palco galleggiante, a pochi passi dal Main Stage, eseguendo una versione inedita di “Estate”, la hit che 20 anni fa li consacrò al grande pubblico.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance diAchille Lauro da Ostuni, e Gigi D’Alessio da Manfredonia.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.

“Cornetto Battiti Live” è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.