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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
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Manduria: politica agricola comune e ruolo dell’Italia Oggi in masseria

7 Luglio 2024
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Di seguito il comunicato:

*Verso il 2027: il ruolo dell’Italia nello sviluppo della Politica Agricola Comune.*

E’ questo il tema dell’incontro organizzato domenica 7 luglio presso Masseria Li Reni a Manduria ore 11.30 nell’ambito del Forum in Masseria a cura di Bruno Vespa e Comin & Partners, con il sostegno di BCC San Marzano.

In un contesto di crescente competizione internazionale, inflazione e cambiamento climatico, il settore agricolo si trova davanti a sfide epocali. Tra tutte, proseguire il cammino della transizione energetica e dell’ammodernamento del settore, uno dei pilastri della Politica Agricola Comune in linea con il Green Deal, garantendo allo stesso tempo la competitività degli agricoltori europei che chiedono una maggiore attenzione alle realtà produttive e alle eccellenze del territorio.

Intervengono:
● Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
● Riccardo Cotarella, Presidente Assoenologi
● Emanuele di Palma, Presidente BCC San Marzano
● Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato Philip Morris International Italia
● Ettore Prandini, Presidente Coldiretti
● Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA

 


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