Di seguito il comunicato:



Conto alla rovescia per Scapp – Il Festival dei Colori, in programma il 16-23-24 e 25 luglio 2023 a Mattinata. Quattro giorni di divertimento e giochi per le famiglie, ma anche spettacoli, eventi musicali e di intrattenimento, installazioni artistiche, mercatini e luminarie.

L’appuntamento più atteso del festival è sicuramente la Corsa dei Colori, una fun race per tutta la famiglia che consente di immergersi nel caleidoscopio dei colori del Gargano. Lungo il percorso sono previsti vari punti di colore dove al passaggio dei corridori verranno sparse polveri colorate prodotte con sostanze naturali al 100% e regalati gadget. La magia che ne verrà fuori sarà un vero e proprio arcobaleno di colori.

Gli Après La Classe saranno i super ospiti musicali: il concerto della band salentina è in programma lunedì 24 luglio 2023 alle ore 22.30 nella Villa Comunale del suggestivo centro garganico (ingresso gratuito) punto di riferimento dell’offerta turistica in Puglia. Ospite super atteso è anche Mariano Bruno che terrà il suo spettacolo domenica 23 luglio alle ore 22 in via L. Fischetti. Il comico partenopeo è uno dei principali protagonisti di Made in Sud, la celebre trasmissione in onda su Rai Due, dove negli anni ha mostrato diversi personaggi sempre molto simpatici: da Pigroman a Roberto Bollicine, ma anche la mucca di Caserta, Lupin e il ragazzo del rione. Lo spettacolo conclusivo è invece affidato a Radio 105 con “I Love Formentera – Dance Party” Un format tutto da ballare con la musica dance più forte di sempre In consolle Roberto Milani, special guest voice Paolino (Paolo Mariani) direttamente da Radio 105 Il tour più caliente dell’estate 2023 fa tappa a Mattinata martedì 25 luglio in Piazza Santa Maria della Luce poco prima della mezzanotte.

“Scapp – Il Festival dei Colori” è un evento organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale OASIS, patrocinato e sostenuto dal Comune di Mattinata, dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e da Puglia Eventi. Il Festival gode anche del patrocinio di Puglia Promozione e del Consiglio Regionale della Puglia che lo hanno riconosciuto come un evento di promozione turistica locale.