Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Valorizzare e promuovere il turismo nautico e la vacanza in barca attraverso affascinanti rotte e itinerari alla scoperta del ricco patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano. È questo l’obiettivo di “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto“, progetto affidato ad Assonautica Italiana nell’ambito del Piano di promozione “Viaggio italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”, tramite l’Accordo di Programma tra Ministero del Turismo, Regioni e Province autonome, in collaborazione con ENIT, per la valorizzazione del turismo in Italia.

L’iniziativa è stata presentata oggi alle Vecchie Segherie Mastrototaro, con un convegno sul turismo nautico al quale hanno partecipato Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, Pierpaolo Pedone, vicepresidente della Provincia di Andria Barletta Trani, Daniele S. Governale, capo del Compartimento e Comandante del Porto di Barletta, Gabriella Belviso, dirigente del servizio Sviluppo del turismo della Regione Puglia, Antonio D’Amore, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi e consigliere di Assonautica Italiana.

Gli interventi, moderati da Paolo dal Buono, direttore della 35esima edizione di Appuntamento in Adriatico, sono stati a cura di: Francesco Di Filippo , vice presidente vicario di Assonautica Italiana, Cosmo Albertini, responsabile dell’Ufficio studi Unioncamere Puglia, Nicola Rutigliano, amministratore unico di Bisceglie Approdi S.p.A., Giuseppe Meo, presidente del Consorzio Nautico Puglia e Presidente SNIM – Salone Nautico di Puglia, Roberto De Gioia, vice presidente Assonautica Italiana e vice presidente Assonautica Trieste.

Il convegno di oggi a Bisceglie, oltre a presentare il progetto, ha approfondito il tema del turismo nautico, ponendo l’attenzione sull’importanza del diportismo nautico per lo sviluppo della costa e dei singoli porti pugliesi ma anche come volano per le aree interne. Si è discusso di quanto il mare può essere importante dal punto di vista economico e dell’importanza della messa in rete dei porti turistici, come il progetto della rete dei porti di Puglia, promosso dal Distretto nautico e dal Consorzio nautico di Puglia. Per questo è necessario incrementare attenzione e finanziamenti per la nautica di diporto che attualmente è uno dei settori più dinamici in Italia.

La modernità, la qualità dei servizi e l’accoglienza del Marina di Bisceglie, premiato l’anno scorso come uno dei migliori porti turistici italiani dal Blue Marina Awards, sono stati confermati dai relatori che hanno partecipato all’incontro di questa mattina.

Il progetto “L’Italia Vista dal Mare – Scopri dove ti porto” valorizza e promuove il turismo nautico e la vacanza in barca attraverso rotte e itinerari nautici alla scoperta del patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico dell’Italia. E lo fa con diciassette itinerari ispirati ad antiche rotte commerciali o tematiche, che sono consultabili sul portale Italia.it e fruibili da turisti italiani e stranieri, possessori di un’imbarcazione o che ne abbiamo noleggiata una. L’esperienza di viaggio diventa così sostenibile e slow, coniugando la vita a contatto con la natura con il desiderio di conoscenza, alla scoperta di luoghi, saperi e sapori di tutto lo Stivale, da Nord a Sud, isole comprese.

Le Regioni e il Ministero del Turismo hanno affidato la promozione de “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” alla flotta di “Appuntamento in Adriatico”, che sta navigando lungo la costa adriatica fermandosi in tutti i porti di tappa, con eventi nazionali a Trieste, Ancona, Bisceglie (Bt) e San Salvo (Ch), che sono l’occasione per approfondire tematiche legate al turismo nautico.

“Appuntamento in Adriatico”, manifestazione ideata e organizzata da Assonautica Italiana dal 1989, è quindi navigazione , con decine di imbarcazioni e i relativi equipaggi che si spostano lungo la costa Adriatica, ed è anche incontri, tavole rotonde, escursioni e visite dei territori, organizzati nelle varie tappe per promuovere le peculiarità delle città raggiunte.

Un sodalizio perfetto, quello tra “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” e “Appuntamento in Adriatico”, che promuove e valorizza le infinite ricchezze ed eccellenze italiane, attraverso esperienze che emozionano.