Di Francesco Santoro:

Prosegue il viaggio in Puglia di Gianni Morandi. Dopo le tappe ad Altamura e Lecce, il popolarissimo cantante e conduttore nel pomeriggio è stato avvistato tra i trulli di Alberobello. Morandi dovrebbe visitare anche Locorotondo e Martina Franca.

Durante il soggiorno in Puglia, Gianni Morandi ga ricevuto la notizia della morte di Ennio Morricone. Ha dedicato questo messaggio al maestro:

Avere avuto la fortuna di conoscere un uomo e un genio della musica come Ennio Morricone, è uno dei grandi regali che ti fa la vita.

Poterlo poi avere come maestro, autore ed arrangiatore di decine di canzoni, è un regalo ancora più grande, enorme.

Avevo 17 anni quando lo conobbi. La RCA italiana e il mio produttore, Migliacci, mi affidarono alle sue cure per la mia prima incisione discografica.

“A regazzì, tu da dove sarti fori…?”, le sue prime parole, piene di affettuosa ironia.

Da allora tutte le canzoni di grande successo, che mi hanno accompagnato nel mio percorso musicale, sono indissolubilmente legate a lui. Era un musicista geniale e un uomo generoso.

Qualche anno fa, all’Arena di Verona, accettò di dirigermi ancora, dopo aver avuto riconoscimenti in tutto il mondo. Durante lo spettacolo mi rivolsi a lui chiamandolo Maestro.

Mi rispose con la sua solita ironia: “A Già, ma come me’ chiami, ma quale maestro, io so’ Ennio…”.

Non finirò mai di ringraziare Ennio Morricone, per tutto quello che mi ha insegnato e che mi ha regalato.

Ciao, mio grande maestro, la tua musica durerà in eterno.