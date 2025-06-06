Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

Sabato 7 giugno nell’ex Convento di Sant’Antonio in via Viola 5 a Taranto, Israel Varela, batterista, compositore, vocalist messicano, sarà protagonista del doppio evento che aprirà la quinta edizione del MAP Festival diretto da Gloria Campaner e Piero Romano.

In collaborazione con la Soprintendenza per il Patrimonio culturale subacqueo, i primi due eventi della rassegna registrano già il sold out. Alle 16.00 primo appuntamento con Varela. Il popolare artista terrà un incontro a “numero chiuso” con quanti hanno già prenotato su eventbrite e sono interessati al mondo delle percussioni del quale il primo ospite del MAP è uno dei massimi esponenti; alle 21.00, anche questo “tutto esaurito”: con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro, che ha curato arrangiamenti e orchestrazione, Israel Varela terrà, invece, il concerto “Jazz Symphony – Il ritmo del mondo”. Con lui, la pianista Rita Marcotulli, Marina Paje (ballo flamenco), Mihalis Kalkanis (contrabbasso), Christian Mascetta (chitarra). In un emozionante spettacolo, saranno eseguiti brani originali della tradizione jazz americana, latinoamericana e italiana. Fra i compositori selezionati: Duke Ellington, Chick Corea, Carlos Santana, Pino Daniele, lo stesso Varela. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Prenotazione degli eventi del MAP sul sito eventbrite, tranne il concerto “Gloria” in programma sabato 14 giugno nella Basilica del Relais Histò e prenotabile sul sito Vivaticket (20euro).

Il MAP Festival è realizzato dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Soprintendenza al Patrimonio culturale subacqueo, il Ministero della Cultura, con il sostegno della BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Ninfole Caffè, Five Motors, Baux Cucine e Living.

“Per FILO e per SEGNO” è il claim che caratterizza l’edizione del 2025 del MAP. Prende spunto dall’immagine di Peter Bottazzi, scenografo, architetto, designer di fama internazionale che in questa occasione ha curato l’immagine grafica (e l’installazione urbana “Disegno Vuoto”). E’ così che il MAP 2025 diventa “filo creativo” e crea rete, collaborazione, sinergia. Un MAP che continua a dialogare con quelle istituzioni che si occupano di arte, come il Museo Archeologico MArTa, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, l’Ordine degli Architetti, in collaborazione con l’Arsenale Marittimo di Taranto, il Comune di Taranto e la Regione Puglia.

«Una quinta edizione che ha maturato tanta esperienza sul campo – dice Piero Romano, codirettore del MAP – confermando il nostro obiettivo: scoprire spazi nuovi o riscoprire spazi della nostra città reinterpretandoli; contenuto e contenitori, dualismo straordinario che può diventare magico, così come in molti degli eventi del MAP Festival. Questo il compito di una quinta edizione che racconterà un segno che diventa nota, parola, creazione, architettura, disegno».

«Felice di proseguire l’avventura del MAP Festival – dichiara Gloria Campaner, codirettore del MAP – che quest’anno ha focalizzato la sua attenzione sul filo creativo che connette la musica all’architettura e a tante altre arti che ogni anno scopriamo, esploriamo: anche quest’anno ospiteremo autentiche star di statura internazionale».

Israel Varela, batterista, compositore e vocalist messicano, protagonista del doppio evento di apertura del MAP, ha collaborato con nomi della musica mondiale come Pat Metheny, Charlie Haden, Pino Daniele, George Benson, Mike Stern, Joaquín Cortes, Andrea Bocelli e Diego Amador. In esclusiva e per la prima volta, insieme con l’Orchestra della Magna Grecia, l’artista sudamericano esegue in Italia il suo “Jazz Symphony”.

Già vincitore dell’EuroLatin Award, Varela è uno dei maggiori esponenti internazionali del flamenco-jazz drumming. Il suo stile compositivo coniuga in maniera assolutamente perfetta jazz, latin e flamenco. La sua voce ha il potere di incantare e rendere ancora più mistica e profonda la sua musica. Roma Live biz lo definisce: «Un uomo che con la sua musica riesce sempre a mostrare la profondità del suo pensiero che osserva e comprende l’essere umano, attraverso sonorità raffinate e soluzioni ritmiche innovative».

Angelo Nigro, direttore d’orchestra, è stato assistente, arrangiatore e maestro sostituto del Sesto Armonico per Beppe Vessicchio. Con lui ha curato produzioni come il Festival di Sanremo, i concerti di Fiorella Mannoia, Tullio De Piscopo, Arisa, Francesco De Gregori, Ron e Noa. Per i tour italiani ha arrangiato i musical “7 Spose per 7 fratelli”, “Fame” e “Rocky”. Attualmente è docente presso la Art Village di Roma nei corsi universitari di Commercial Music e Performing Art.

Rita Marcotulli, allieva del Conservatorio Santa Cecilia, comincia a suonare professionalmente all’interno di piccoli gruppi negli anni settanta, per collaborare successivamente con artisti internazionali del calibro di Chet Baker, Jon Christensen, Palle Danielsson, Billy Cobham, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Noa, Norma Winstone.

Detto del primo evento già “sold out”, si fa invito a quanti fossero interessati ai successivi appuntamenti del MAP Festival a prenotarsi sul sito eventbrite, ad eccezione di “Gloria”, il concerto in programma sabato 14 giugno alle 21.00 nella Basilica del Relais Histò. Le prenotazioni, infatti, sono aperte sul sito Vivaticket (ingresso 20euro). “Gloria”, musiche di Vivaldi con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Raffaele Tiseo, il L.A. Chorus diretto dal Maestro Alessandro Fortunato, con la partecipazione del soprano Valentina Mastrangelo e del controtenore Raffaele Pe.

MAP FESTIVAL 2025 – Sabato 7 giugno, ex Convento di Sant’Antonio a Taranto. Israel Varela: alle 16.00 incontro a “numero chiuso”; alle 21.00 con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro: “Jazz Symphony – Il ritmo del mondo”, Israel Varela con Rita Marcotulli (pianoforte), Marina Paje (ballo flamenco), Mihalis Kalkanis (contrabbasso), Christian Mascetta (chitarra). Ingresso: gratuito, prenotazioni su eventbrite. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935).