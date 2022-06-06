Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Saranno “Le 8 stagioni – Vivaldi & Piazzolla” in programma martedì 7 giugno alle 21.00 sulla splendida scalinata della Concattedrale Gran Madre di Dio, a dare ufficialmente inizio al “MAP Festival – Musica, Architettura, Parallelismi”, rassegna di eventi organizzata dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l’Ordine degli Architetti di Taranto, il MArTA, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. Ingresso 10euro.

Protagonisti della serata, il violino del franco-argentino Andrés Gabetta e il bandoneon del teatino Mario Stefano Pietrodarchi, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia. Barocco e nuevo tango si incontrano grazie ai virtuosismi di uno dei massimi esponenti dell’archetto della sua generazione, Gabetta, e del nostro talentuoso connazionale, Pietrodarchi, esibitosi nei cinque continenti. I due artisti insieme con l’Orchestra della Magna Grecia eseguiranno le Quattro stagioni di Vivaldi e le “Quattro Stagioni” di Piazzolla: Primavera porteno, Verano porteno, Otono porteno e Inverno porteno.

«Orgoglioso di essere ospite della seconda edizione del MAP Festival – dice Gabetta – manifestazione straordinaria della quale ho sentito parlare tanto in Italia quanto all’estero. Il concerto nel quale suonerò insieme Pietrodarchi sarà eclettico e contrastante: insieme metteremo in relazione due mostri sacri come Vivaldi e Piazzolla. Personalmente troverò emozionante suonare con un violino barocco in uno scenario così suggestivo e in una città bellissima come Taranto».

Il MAP Festival, è realizzato grazie anche al prezioso contributo di Varvaglione1921, la BCC di San Marzano, Kyma Mobilità, Ninfole, Teleperformance, Programma Sviluppo e Five Motors. Un ringraziamento anche a New Home Immobiliare, Miccoli Group, Marturano Elettricità e Chemipul.

Dopo “Le 8 stagioni – Vivaldi & Piazzolla”, mercoledì 8 giugno sarà la volta di “Electric Nature”, concerto nell’incantevole e suggestiva cornice della pineta del Convento dei Battendieri sul Mar Piccolo con un duo d’eccezione formato dalla pianista Gloria Campaner e dal violoncellista Johannes Moser. Sabato 11 giugno toccherà a “Drum Circle”, evento ritmico in cui 100 “non musicisti” creeranno musica dal vivo con l’Orchestra della Magna Grecia. Scenografia della session: l’Isola di San Pietro, che ospiterà per la prima volta nella sua storia un concerto. Inizio diretta streaming alle 19.00.

Lunedì 13 giugno Franco Purini, architetto di statura internazionale, terrà una lectio magistralis al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Nell’occasione esporrà idee originali e soluzioni innovative in campo urbanistico. Mercoledì 15 giugno, nel capannone di Five Motors, in un contesto di architettura industriale, toccherà ai Deproducers. Progetto nato dall’estro di Vittorio Cosma, tastierista ex membro della Premiata Forneria Marconi e vincitore di numerosi Dischi d’oro in collaborazioni con, tra gli altri, Fabrizio De Andrè e Pino Daniele, Gianni Maroccolo, bassista in passato dei Litfiba e dei CCCP – Fedeli alla linea, Max Casacci, attuale chitarrista e vocalist dei Subsonica, e Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore.

Sabato 18 giugno, a conclusione del MAP Festival, “Look at the world”, concerto di Sir John Rutter, compositore, direttore di coro e d’orchestra tra i più noti e apprezzati nel panorama melico internazionale. Evento all’interno della Concattedrale Gran Madre di Dio, con un ensemble straordinario: settanta professori dell’Orchestra della Magna Grecia e centotrenta coristi del L.A. Chorus e dell’A.R.CO.Pu, l’Associazione regionale dei cori pugliesi.

Da martedì 7 a sabato 18 giugno, nell’arco della durata del MAP Festival, inoltre, piazza Garibaldi prenderà vita con l’installazione/mostra a cielo aperto di Francesco Di Dio aka Effe con il suo progetto “Le Ragazze”, che restituirà, tramite un linguaggio pop, l’incisività delle donne che hanno fatto o fanno la differenza.

“Le 8 stagioni – Vivaldi & Piazzolla”, martedì 7 giugno alle 21.00, Concattedrale Gran Madre di Dio. Ingresso 10euro. Orchestra Magna Grecia: via Giovinazzi 28 (3929199935), dal lunedì al sabato 10.00/13.00 e 17.00/20.00. Online: eventbrite; info@mapfestival.it Visitate: mapfestival.it e orchestramagnagrecia.it