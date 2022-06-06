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Racconti pugliesi 2022: concorso letterario, proroga dei termini di scadenza Historica edizioni

7 Giugno 2022
Concorso letterario Racconti pugliesi 2022

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

La casa editrice Historica edizioni ha prorogato i termini di scadenza della nuova edizione del concorso letterario “Racconti Pugliesi 2022“. Gli autori emergenti hanno tempo fino al 25 giugno 2022 per inviare il proprio racconto.

Il concorso è riservato alle persone nate, residenti o domiciliate in Puglia. La partecipazione è gratuita ed è aperta ai cittadini italiani e stranieri. Ciascun autore può inviare un solo racconto, a tema libero e redatto in lingua italiana. È fondamentale che l’elaborato sia inedito o, al massimo, già pubblicato soltanto nel formato digitale. I manoscritti non devono superare le 10.000 battute spazi inclusi.

racconti vincitori verranno pubblicati da Historica Edizioni in un’antologia che sarà in vendita nelle librerie pugliesi, sul sito web di Historica, nelle principali fiere della piccola e media Editoria e sui principali book-stores online.

Di seguito, il bando completo del concorso (consultabile anche all’indirizzo: http://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-pugliesi-2022/).

BANDO

Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it) e con la Fondazione Tatarella indice il concorso letterario “Racconti pugliesi 2022″.

UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti a tema libero che le 10.000 battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto.

TESTI – I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi.

COME INVIARE I RACCONTI – I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: raccontipugliesi@gmail.com

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone residenti o domiciliati in Puglia.

TERMINI DI INVIO – Inviare gli elaborati via mail entro e non oltre il 25 giugno 2022.

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI – Agli autori selezionati verrà inviata una mail con il responso.

PREMI – I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà in vendita nelle librerie pugliesi (con distribuzione LIbro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

DIRITTI D’AUTORE – I diritti dei racconti rimangono di proprietà dei singoli Autori.

INFORMAZIONI – Per informazioni scrivere a: raccontipugliesi@gmail.com


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