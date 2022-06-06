Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

La casa editrice Historica edizioni ha prorogato i termini di scadenza della nuova edizione del concorso letterario “Racconti Pugliesi 2022“. Gli autori emergenti hanno tempo fino al 25 giugno 2022 per inviare il proprio racconto.

Il concorso è riservato alle persone nate, residenti o domiciliate in Puglia. La partecipazione è gratuita ed è aperta ai cittadini italiani e stranieri. Ciascun autore può inviare un solo racconto, a tema libero e redatto in lingua italiana. È fondamentale che l’elaborato sia inedito o, al massimo, già pubblicato soltanto nel formato digitale. I manoscritti non devono superare le 10.000 battute spazi inclusi.

I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica Edizioni in un’antologia che sarà in vendita nelle librerie pugliesi, sul sito web di Historica, nelle principali fiere della piccola e media Editoria e sui principali book-stores online.

Di seguito, il bando completo del concorso (consultabile anche all’indirizzo: http://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-racconti-pugliesi-2022/).

BANDO

Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it) e con la Fondazione Tatarella indice il concorso letterario “Racconti pugliesi 2022″.

UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti a tema libero che le 10.000 battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto.

TESTI – I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi.

COME INVIARE I RACCONTI – I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: raccontipugliesi@gmail.com

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone residenti o domiciliati in Puglia.

TERMINI DI INVIO – Inviare gli elaborati via mail entro e non oltre il 25 giugno 2022.

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI – Agli autori selezionati verrà inviata una mail con il responso.

PREMI – I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà in vendita nelle librerie pugliesi (con distribuzione LIbro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

DIRITTI D’AUTORE – I diritti dei racconti rimangono di proprietà dei singoli Autori.

INFORMAZIONI – Per informazioni scrivere a: raccontipugliesi@gmail.com