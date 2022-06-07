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Incendi: Gargano, Salento e Brindisi. Baia delle Zagare: piano di evacuazione per ottanta persone Nei pressi di Baia delle Zagare a fuoco un'area di circa venti ettari

7 Giugno 2022
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Un’area di circa venti ettari di vegetazione è andata a fuoco in territorio di Mattinata, non lontano da Baia delle Zagare. Una delle spiagge più belle d’Italia. Chiusa la strada Mattinata-Vieste. I pompieri sono venuti a capo delle fiamme nella notte, dal pomeriggio.

Intervento, ieri, dei vigili del fuoco anche a ridosso della strada statale 274 Gallipoli-Leuca per un incendio. Rogo anche a Brindisi, a fuoco vegetazione non lontano dalla zona industriale.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, insieme al vice presidente, è in contatto costante con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione Civile e con il Sindaco di Mattinata, per monitorare le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato in zona Baia delle Zagare-Mattinata.

Il dirigente della Protezione civile regionale, sentito il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) che si trova sul posto, comunica che al momento la propagazione dell’incendio è rallentata. In via precauzionale è stato comunque predisposto un piano di evacuazione per circa 80 persone nell’eventualità ci sia nelle prossime ore un avvicinamento delle fiamme al villaggio di Baia delle Zagare. È stata individuata a tal fine una struttura ricettiva a Vieste e il personale sul posto è sufficiente alla gestione delle operazioni. Al momento però non è stato ancora attivato alcun allontanamento.

Sul posto ci sono anche il Sindaco di Mattinata e il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) dei Vigili del Fuoco, Volontari delle associazioni di Protezione civile, Arif, Polizia Locale Mattinata, Polizia Stradale, Carabinieri. È in arrivo un’autobotte da 12mila litri del Comune di Mattinata. Il Sindaco sta attivando il COC il Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza.

Alle ore 23 il fuoco era a circa 600 metri in linea d’aria dal villaggio che si trova all’interno di una depressione. L’attenzione resta massima perché il vento potrebbe improvvisamente amplificare la velocità e la propagazione del fumo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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