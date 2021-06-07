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Lecce: statua di Sant’Oronzo colpita da un fulmine Puglia, meteo: maltempo, allerta per domani

7 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la statua in pietra di Sant’Oronzo. Pioggia battente e fulmini hanno flagellato il centro storico di Lecce e a pagare il prezzo più alto è stata l’opera raffigurante il patrono della città posizionata sulla sommità di Porta Rudiae. La scarica elettrica ha colpito una mano danneggiando alcune dita.

—–

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 8 giugno, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente
moderati, specie nelle ore centrali della giornata; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

(immagine: tratta da tgnorba)

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