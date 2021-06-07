Di Francesco Santoro:



Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la statua in pietra di Sant’Oronzo. Pioggia battente e fulmini hanno flagellato il centro storico di Lecce e a pagare il prezzo più alto è stata l’opera raffigurante il patrono della città posizionata sulla sommità di Porta Rudiae. La scarica elettrica ha colpito una mano danneggiando alcune dita.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 8 giugno, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente

moderati, specie nelle ore centrali della giornata; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

(immagine: tratta da tgnorba)