Di Francesco Santoro:

Centomila tute protettive per gli operatori sanitari degli ospedali pugliesi. Il prezioso carico proveniente dalla città cinese di Zhengzhou ha viaggiato sulle ali di un Boeing 777-ER dell’Alitalia. L’aereo è atterrato sulla pista dell’aeroporto di Bari ieri dopo aver effettuato uno scalo in Corea del Sud. Si tratta di materiale certificato che la Regione Puglia ha acquistato per fronteggiare l’emergenza Covid. Altri 100mila pezzi arriveranno nella città capoluogo lunedì. “Prosegue il ponte aereo con la Cina- commenta il governatore Michele Emiliano-. Questo ci ha permesso di mettere in sicurezza il sistema sanitario pugliese, di prestare alle regioni in difficoltà il materiale necessario e ci fa guardare con maggiore serenità ai mesi che verranno, disponendo di una scorta di dispositivi di protezione da gestire con oculatezza e che dovrà essere comunque necessariamente integrata con gli acquisti centralizzati del Dipartimento nazionale della Protezione civile”.

(immagine: fonte tweet di Michele Emiliano)