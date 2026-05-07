Di seguito lo stralcio del comunicato:

Per prevedere quali destinazioni attireranno i turisti irlandesi quest’anno, JustCover ha analizzato quali mete di vacanza hanno registrato il maggiore incremento di ricerche negli ultimi tre mesi. Sebbene le mete tradizionali dominino la classifica generale, il crescente interesse per destinazioni come Puglia, Sardegna e Minorca dimostra che i viaggiatori sono alla ricerca di alternative mediterranee meno affollate.

La Puglia è in testa alla classifica con un impressionante aumento del 223 per cento delle ricerche negli ultimi tre mesi. Situata nel “tacco” dello stivale italiano è in genere meno affollata rispetto ad altre famose destinazioni italiane, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica.

La Sardegna, con le sue acque turchesi tra le più suggestive al mondo, segue a ruota con un aumento del 203 per cento delle ricerche relative alle vacanze. I viaggiatori che visitano la seconda isola più grande del Mediterraneo possono immergersi nella cultura locale esplorando affascinanti cittadine come Alghero e Cagliari, visitando i vigneti e assaggiando le specialità locali. Per una vacanza più rilassante, basta godersi le acque cristalline e le spiagge sabbiose.

A completare il podio c’è Minorca (194 per cento) una tranquilla alternativa ad altre isole spagnole come Ibiza o Maiorca. È la destinazione perfetta per chi cerca relax e rigenerazione, con spiagge tranquille, una ricca storia culturale con numerosi siti archeologici da visitare, oltre alla sua rinomata cucina a base di pesce.

Questo cambiamento si riflette anche a livello nazionale, con Italia (+110%) e Spagna (+99%) che registrano entrambe un aumento significativo della domanda di viaggi da parte dei turisti irlandesi. Nel complesso, si nota un evidente spostamento dei viaggi nel Mediterraneo dall’ovest verso i Balcani, con paesi come Montenegro (+308%), Croazia (+146%) e Albania (+130%) che vedono un’impennata di interesse.

Lanzarote in testa alla classifica delle destinazioni più gettonate dai turisti irlandesi nel 2026

Secondo la ricerca di JustCover, che analizza le destinazioni più ricercate dai turisti irlandesi, Lanzarote si aggiudica il primo posto. L’isola spagnola è una meta ambita grazie alle sue temperature miti, con una media di 23°C quasi tutto l’anno, e ai suoi suggestivi paesaggi vulcanici. Offre qualcosa per ogni tipo di viaggiatore, dalle spiagge assolate e i parchi acquatici dove i bambini possono giocare tutto il giorno, ai sentieri escursionistici che attraversano i crateri vulcanici.

Al secondo posto si piazza Amsterdam, con una media di 5.540 ricerche al mese per la pianificazione delle vacanze. La capitale dei Paesi Bassi è una popolare meta per i city break, con canali e architettura che possono essere facilmente esplorati a piedi o, in vero stile olandese, in bicicletta.

A completare il podio, una seconda isola delle Canarie: Tenerife. Come Lanzarote, l’isola gode di sole quasi tutto l’anno e di paesaggi mozzafiato. Ospita spiagge di sabbia vulcanica nera nella parte settentrionale dell’isola e le tipiche spiagge dorate nell’altro lato. Per gli appassionati di cultura, l’isola ospita anche diversi siti patrimonio dell’UNESCO, tra cui il Parco Nazionale del Teide, che ospita il vulcano più alto della Spagna, il centro storico di San Cristóbal de la Laguna e la Riserva della Biosfera di Macizo de Anaga.

Peter Clark, direttore di JustCover, ha dichiarato: “Sebbene mete consolidate come le Isole Canarie rimangano molto richieste, i nostri dati suggeriscono che i turisti irlandesi stiano guardando anche oltre le solite destinazioni più gettonate per sfuggire alla folla estiva. Con località come Puglia, Sardegna, Minorca e Naxos sempre più ricercate, esistono numerose alternative che offrono sole e cultura, ma con un’esperienza più rilassata.

“Ora che la maggior parte delle persone inizia a pianificare le vacanze estive all’estero, è importante assicurarsi di avere la giusta assicurazione di viaggio.” Che si tratti di un breve weekend in una città che conoscete o di una vacanza più lunga all’estero, avere la giusta copertura assicurativa può darvi la tranquillità necessaria se le cose non dovessero andare come previsto.

Per maggiori informazioni sull’assicurazione di viaggio, visitate: https://www.justcover.ie/travel-insurance