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Domenica in bici: da oggi l’iniziativa della città metropolitana di Bari Partenza da Adelfia, Acquaviva delle Fonti, Noicattaro e Rutigliano

7 Maggio 2023
LOCANDINA MAGGIO JPJ

Di seguito il comunicato.

Parte domenica 7 maggio dai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro, Rutigliano e Adelfia “Domenica in Bici”, iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano.

“Domenica in Bici” è organizzata dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, la FIAB Bari Ruota Libera (Associazione ciclisti urbani) e il Gal Nuovo Fior d’Olivi con il coinvolgimento di associazioni sportive e ricreative del territorio.

L’evento si svolgerà da maggio ad ottobre e farà tappa in vari Comuni metropolitani da nord a sud. In questa prima fase hanno aderito all’iniziativa i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Noicattaro, Palo del Colle, Rutigliano e Terlizzi.

Domenica 7 maggio si comincia con le seguenti tappe:

        Acquaviva delle Fonti (punto d’incontro alle ore 8:00 in Piazza Garibaldi);

      Noicattaro e Rutigliano (percorso unico con partenza alle ore 9.00 dal Palazzo della Cultura di Noicattaro);

      Adelfia (punto d’incontro alle ore 08:30 in Largo Cellino Nicassio).

L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si concluderà con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi).

I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell’entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all’enogastronomia locale. L’iniziativa si concluderà il 15 ottobre a Modugno.

Tutti gli aggiornamenti e info sul sito www.domenicainbici.it


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