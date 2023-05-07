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Brindisi-Cavese, sarà spareggio per la serie C Calcio serie D girone H

7 Maggio 2023
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Cavese-Nocerina 6-1, Gladiator-Brindisi 0-2 fra i risultati dell’ultima giorhata.

Brindisi e Cavese hanno terminato il campionato di calcio di serie D girone H, appaiate a quota 69 punti. Sarà dunque necessario lo spareggio in campo neutro, gara unica fra una settimana, per determinare la squadra promossa in serie C. La perdente disputerà i playoff con Nardò, Barletta e Casarano. Retrocesse Puteolana e Lavello, le altre due retrocessione dalle perdenti dei playout Nocerina-Francavilla in Sinni e Gravina in Puglia-Molfetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

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