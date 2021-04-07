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Oggi la protesta dei commercianti Anche in Puglia "Io apro"

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Oggi anche in Puglia, come nel resto d’Italia, i commercianti tengono aperti i loro negozi. Sfilano in cortei. Manifestano insomma quanto sia divenuto insopportabile per loro non riuscire a lavorare e non riuscire a fare fronte all’emergenza perché i ristori non sono adeguati.

Una protesta di cui chi ha poteri decisionali deve tenere conto. Una protesta che però non deve finire come quella di ieri con i tafferugli a Roma.

In Puglia la richiesta è quella di tornare in zona arancione, diceva in un’intervista alcuni giorni fa il promotore barese dell’iniziativa Nino Armenia.

Ricordiamoci tutti,  dato spazio alle ragioni di tutti, che c’è il corona virus. E che con il corona virus si muore. E che ieri la Puglia ha superato i cinquemila morti dall’inizio della pandemia, che è l’origine delle restrizioni. Origine inevitabile.


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