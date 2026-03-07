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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteo

7 Marzo 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli,
fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, sul resto.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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