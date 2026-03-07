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Acquaviva delle Fonti: al “Miulli” un ambulatorio per il sostegno all’allattamento materno Puglia, "solo una mamma su cinque riesce ad allattare esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita"

7 Marzo 2026
locandina allattamento mi nutro di te regione puglia ospedale miulli

Di seguito un comunicato diffuso dall’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti:

Il latte materno è l’alimento più completo per i neonati: fornisce tutti gli elementi necessari alla crescita ed è un alleato prezioso per la salute del bambino e della mamma. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita e suggerisce di continuarlo anche dopo l’introduzione degli altri alimenti, per tutto il tempo che madre e bambino desiderano.

Eppure, i dati dei sistemi di sorveglianza pugliesi mostrano che solo una mamma su cinque riesce ad allattare esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita.

Per questo la Regione Puglia ha avviato la campagna informativa “Mi nutro di te”, dedicata alla promozione dell’allattamento materno e al sostegno delle famiglie in questo percorso. All’interno dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, il reparto di Neonatologia ha attivato un Ambulatorio per il sostegno all’allattamento, aperto a tutte le mamme che desiderano ricevere supporto, informazioni o semplicemente un consiglio.

 

L’ambulatorio è gestito da personale infermieristico qualificato, formato alla promozione dell’allattamento materno con corsi UNICEF riconosciuti dall’OMS. L’obiettivo è accompagnare e sostenere le mamme nell’esperienza dell’allattamento al seno, accogliendo con attenzione anche chi, per diversi motivi, ricorre al latte formulato.


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