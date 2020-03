Anche un componente della scorta di Matteo Salvini. Vaticano: domani Angelus in streaming

Il presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, ha comunicato con un video di essere risultato positivo al test corona virus. Isolamento a casa, poiché le condizioni del leader politico sono buone. Pronta la solidarietà dell’intero ambiente politico.

Ieri era risultato positivo al test corona virus un membro della scorta di Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega.

Domani niente Angelus dalla finestra, per papa Francesco: sarà dall’interno del palazzo apostolico, trasmesso dalla rete vaticana e in streaming. Monitor in piazza San Pietro.