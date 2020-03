Di seguito un comunicato di Cittadinanzattiva-Martina Franca:

In questi ultimi giorni in Italia, davanti a tanti ospedali, sono state montate le tende pneumatiche della Protezione Civile Italiana per il pre-triage: servono da filtro per le verifiche sui pazienti che presentano sintomi sospetti, in modo da individuare quelli che potrebbero aver contratto il Covid-19, prima del loro ingresso in pronto soccorso. Tutti coloro che presentano esigenze sanitarie diverse non saranno indirizzati a dette tende. Con la seguente comunicazione, promossa da Cittadinanzattiva/Tribunale per i Diritti del Malato, si intende informare gli utenti del Plesso Ospedaliero “Valle d’Itria” riguardo alla presenza delle tende pneumatiche insistenti nello spazio antistante l’ospedale di Martina Franca. Per la sensibilità dimostrata nel dare pronta risposta a un’attuale necessità, avanzata dal direttore sanitario dott. Gianfranco Malagnino nonché dall’amministrazione comunale nella persona del sindaco dott. Franco Ancona, dal prefetto di Taranto dott. Demetrio Martino, dal responsabile della Protezione Civile Regione Puglia dott. Antonio Mario Lerario, si deve ringraziare l’Aeronautica Militare che, per il tramite del 16° stormo e il suo comandante col. Antonio Pellegrino, ha permesso l’installazione delle tende rese funzionali dai suoi militari. Anche queste tende saranno adibite alle operazioni di pre-triage, al fine di creare condizioni idonee precauzionali. In questo particolare momento, da “Cittadini attivi” invitiamo tutti a rispettare i comportamenti preventivi enunciati dal Ministero della Salute adottando il buon senso.