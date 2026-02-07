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Costituita la sezione pugliese della fondazione “Giacomo Matteotti” Sede a Bari

7 Febbraio 2026
noinotizie

Di seguito il comunicato:

Costituita la Sezione Pugliese della Fondazione “Giacomo Matteotti”, con sede presso l’ADA di Bari,
odv in partnership von la Uil Pensionati Puglia in Corso Italia, 43/b.Corso Italia a Bari.
Le finalità della Fondazione, di cui è presidente Alberto Aghemo, perseguono, in primo luogo, la preservazione e la valorizzazione della figura di Giacomo Matteotti e del suo lascito ideale e civile, ma sono rivolte, anche, allo sviluppo e alla ricerca storica sull’antifascismo e sul movimento operaio e contadino meridionale e sul loro coinvolgimento nelle guerre del Novecento, collegati e attualizzati all’odierno contesto storico-politico.
Tra gli altri obiettivi della Fondazione figurano l’organizzazione di attività culturali, artistiche e di interesse sociale, incluse iniziative editoriali e formative, nonché la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, la tutela dei diritti umani, civili e sociali con la promozione delle pari opportunità.
Direttore della Sezione Pugliese della Fondazione è stato nominato il prof. Mario Gianfrate, storico, già collaboratore de l’Avanti!, autore, tra l’altro, del saggio “Delitto Matteotti. Il Mandante”.
Del Comitato scientifico pugliese fanno parte: prof. Nicola Colonna, docente di Storia delle Dottrine Politiche Università di Bari; prof.ssa Gemma Adesso, dottore di ricerca in Filosofia Università di Bari; prof. Francesco Somaini, docente di Storia Medievale, Università del Salento; prof. Federico Imperato, associato di Storia dei Trattati e Politica Internazionale, Dipartimento Scienze Politiche Università di Bari; prof. Lino Viola, docente di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia della Facoltà di Economia “A. de Viti de Marco” Università del Salento; prof.  Ermanno Ottani, già docente di Storia e Filosofia presso il Liceo di Conversano; prof.ssa Maria Carmela Cipulli, docente di Lettere presso l’IISS “Consoli” di Castellana Grotte;  prof. Cesare Preti, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo “San Benedetto” di Conversano.

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