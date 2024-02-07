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Capitale italiana della cultura 2027: si candida Alberobello Annuncio alla Bit di Milano

7 Febbraio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

PIETRAMADRE, il progetto per la candidatura di Alberobello a ‘Capitale italiana della Cultura 2027’, è stata presentata il 5 febbraio alla Borsa internazionale del Turismo (BIT) di Milano.

La candidatura vede Alberobello, sito UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità, capofila di un territorio composto dai Comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte e Noci, che la raffinata mano dell’archistar internazionale Marco Piva disegna come un triangolo perfetto che dal mare risale verso la valle attraverso percorsi fisici e concettuali straordinari. Un triangolo che si sdoppia e si rovescia, in un gioco di forme dalle geometrie perfette ed evocative della dimensione spazio/temporale nel quale, PIETRAMADRE, riesce ad intrecciare un territorio di indiscussa bellezza e sorprendente unicità, proiettandolo in una nuova dimensione urbana e culturale che tutela il passato e guarda verso il futuro. Il processo di contaminazione artistica e architetturale potrà contare sulla partnership della GEMANCO Design, azienda leader nel settore e garanzia di creatività e innovazione nella ideazione e realizzazione di questo ambizioso progetto.

La PIETRA è l’incontrastato elemento MADRE di quel territorio perché ha fortemente plasmato l’identità, ma è anche la chiave della sua indiscussa  iconicità. È cultura che genera cultura in un continuo movimento circolare come una clessidra che si capovolge segnando il tempo di un nuovo percorso: un percorso avveniristico e ambizioso del quale la PIETRA diviene la metafora del SOLIDO legame tra i Comuni coinvolti nel progetto e la FORZA di una candidatura singolare e inaspettata.

Una candidatura ‘di territorio’ che vede alcune tra le più iconiche e caratterizzanti realtà della Puglia accelerare il passo all’unisono verso una nuova qualificazione territoriale che preserva l’esistente, ma lo potenzia attraverso una nuova lettura urbanistica e infrastrutturale.

Così la clessidra ruota e definisce nel suo movimento circolare dal basso verso l’alto un nuovo tempo: il tempo di valorizzare la incontrastata straordinarietà della Puglia e le sue enormi potenzialità ancora da sviluppare. E far crescere.

Come il filo di Arianna, la PIETRAMADRE dei muretti a secco, secondo Patrimonio mondiale della candidatura, conduce per mano in un percorso emozionale che parte dal mare e attraversa grotte, uliveti e masserie fino a giungere al cuore pulsante della Puglia.  E lì, dal pinnacolo più alto del trullo, maestosa e sempiterna, la PIETRA osserva come una MADRE il suo creato e comincia ad  incidere su se stessa uno storico nuovo corso. PIETRAMADRE comincia il suo viaggio.


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