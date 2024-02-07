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Alessio Boni sabato a Molfetta per presentare il suo libro Il Ghigno

7 Febbraio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Alessio Boni
uno dei più grandi attori italiani
presenta il suo libro e racconta la sua storia
“Mordere la nebbia”
edito da Solferino Gruppo Corriere della sera
Sabato 10 Febbraio 2024 ore 18
Punto Einaudi Corso Garibaldi 129 Barletta
In collaborazione con Punto Einaudi e la Fidapa sezione Barletta
“Dalla ribellione al palcoscenico l’avventura di diventare uomo”
Un evento targato Il Ghigno Libreria Molfetta

” Quale storia può mettere insieme Giorgio Strehler e un sassofonista senza labbra? Questa. È la storia che Alessio Boni decide di raccontare a suo figlio Lorenzo, che ha appena spalancato gli occhi sul mondo.
Il percorso di un uomo che ha imparato a conoscere se stesso anche attraverso i personaggi interpretati sulla scena e sullo schermo, da Don Chisciotte a Caravaggio, da Ulisse al principe Bolkonskij. L’esperienza di un cittadino del mondo che ha deciso di incontrare vite lontane. ”

Il Ghigno Libreria Molfetta
Via Salepico 47 Molfetta (Bari) Puglia Italy
080-3971365 , cell + whats 3516897689
Prenota il tuo libro autografato
Ingresso libero
https://ilghignolibreria.wordpress.com


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