Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Alessio Boni

uno dei più grandi attori italiani

presenta il suo libro e racconta la sua storia

“Mordere la nebbia”

edito da Solferino Gruppo Corriere della sera

Sabato 10 Febbraio 2024 ore 18

Punto Einaudi Corso Garibaldi 129 Barletta

In collaborazione con Punto Einaudi e la Fidapa sezione Barletta

“Dalla ribellione al palcoscenico l’avventura di diventare uomo”

Un evento targato Il Ghigno Libreria Molfetta

” Quale storia può mettere insieme Giorgio Strehler e un sassofonista senza labbra? Questa. È la storia che Alessio Boni decide di raccontare a suo figlio Lorenzo, che ha appena spalancato gli occhi sul mondo.

Il percorso di un uomo che ha imparato a conoscere se stesso anche attraverso i personaggi interpretati sulla scena e sullo schermo, da Don Chisciotte a Caravaggio, da Ulisse al principe Bolkonskij. L’esperienza di un cittadino del mondo che ha deciso di incontrare vite lontane. ”

Il Ghigno Libreria Molfetta

Via Salepico 47 Molfetta (Bari) Puglia Italy

080-3971365 , cell + whats 3516897689

Prenota il tuo libro autografato

Ingresso libero

https://ilghignolibreria.wordpress.com