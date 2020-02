"Improvvisa e imprevista assenza". In funzione quello dell'ospedale

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

Per la giornata odierna il Cup del Distretto Socio Sanitario di Putignano resterà chiuso. L’inconveniente, causato dall’improvvisa e imprevista assenza di alcuni operatori, non comporterà alcun disagio per l’utenza, dato che lo sportello CUP dell’Ospedale di Putignano dista soltanto 200 metri da quello distrettuale ed è operativo normalmente.

ASL Bari coglie l’occasione per invitare l’utenza a ricorrere alle modalità di prenotazione, disdetta e pagamento alternative allo sportello. Le operazioni più importanti, infatti, si possono eseguire online collegandosi al Portale della Salute www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/servizi-online (cliccando qui), telefonando al call center oppure nelle farmacie abilitate.