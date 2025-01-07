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Stasera e domani in tv il “Leopardi” di Sergio Rubini girato anche in Puglia Taranto e Martina Franca trasformate in Napoli

7 Gennaio 2025
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Stasera e domani, su Raiuno in prima serata, lo sceneggiato “Leopardi-il poeta dell’Infinito”. Il regista è pugliese, di primo piano: Sergio Rubini. C’è molta Puglia nell’ambientazione:ad esempio, scorci dei centri storici di Taranto e Martina Franca trasformati nella Napoli ottocentesca. Altamura, il museo di Putignano, la spiaggia foggiana di Vignanotica fra le altre ambientazioni.

Nella foto, una pausa dalle riprese davanti alla basilica di San Martino (Martina Franca): curiosamente, fra chi è in abiti del diciannovesimo secolo chi ha uno zainetto o chi consulta il telefono cellulare.

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