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1 Maggio 2026
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Maltempo: tra le regioni in allerta la Puglia, codice giallo per Gargano e Tremiti Protezione civile, previsioni meteo

7 Gennaio 2024
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Tredici regioni in allerta meteo oggi in Italia. Alcune zone in codice arancione (immagine home page tratta da schema del dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per quattordici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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