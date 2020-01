Selvaggia Lucarelli, oggi, ha notato una cosa. E l’ha sottolineata come qualcosa di statisticamente impossibile. Lotteria Italia, estrazione dei biglietti vincenti. Su 6717269 biglietti venduti ne sono stati estratti 205 di cui cinque superfortunati, 20 da centomila euro ciascuno e 180 da ventimila euro ciascuno. Fra i 180, tre venduti a Ferno (6858 abitanti, provincia di Varese e in tutta la provincia i biglietti venduti sono srati 83220) “che può anche essere Malpensa” sottolinea Selvaggia Lucarelli. Il punto non è questo. Il punto è che i tre biglietti hanno numerazioni estremamente vicine tra loro (un intervallo, in totale, di sei numeri) e sono stati estratti fra oltre 6 milioni 700 mila tagliandi. In termini percentuali si tratta di un numero con svariati zeri dopo lo zero virgola, trattandosi di una possibilità su venti milioni circa. Però è successo, stando all’elenco dei biglietti vincenti fornito dall’amministrazione delle Dogane e dei Monopoli.