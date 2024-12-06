Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato lo statuto della Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Quest’ultima è conosciuta nel mondo per essere patrimonio Unesco e sede di rinomate rassegne teatrali, rappresentando un esempio importante della rigenerazione di un territorio e “ della sua capacità di intercettare le nuove scommesse culturali e di innovazione trasformando le città in paesaggi culturalmente vivi, fortemente propositivi, offrendo continue opportunità di crescita culturale e occupazionale”.

Il Festival Castel dei Mondi inoltre ha consentito e consente una maggiore fruizione e valorizzazione dei beni architettonici di proprietà pubblica.

Pertanto la costituzione di una Fondazione regionale d hoc si prefigge l’obiettivo di definire indirizzi e attività di promozione di eventi culturali, attrazione di flussi turistici e di ricerca, nonchè di sintonie e sinergie con Enti analoghi altrove operanti per favorire l’integrazione delle manifestazioni programmate nel contesto anche economico della Regione Puglia e nello scenario nazionale e internazionale.

La Regione è socio fondatore della Fondazione, esercita funzioni di indirizzo e si prevede un fondo di dotazione permanente iniziale per avvio della Fondazione pari a 150.000,00 euro.

Fondazione che ha sede in Andria all’interno di uno degli immobili di proprietà della Regione o di altro Ente pubblico; collaborerà con gli Enti e le organizzazioni culturali scientifiche economiche e sociali per mettere in opera i propri scopi; assicurerà la continuità del Festival Internazionale Castel dei Mondi; organizzerà attività di formazione con gli Istituti scolastici, le Academy ITS e le Università per contribuire sia allo sviluppo locale sia a formare profili professionali specifici del settore; promuoverà iniziative collaterali tese a offrire al pubblico una vasta rappresentazione della cultural e del mondo musicale; svolgerà mansioni di sostegno all’arte, alla creatività e cultura pugliese e italiana all’estero, eccetera. Gli eventuali proventi, le rendite e gli utili derivanti dallo svolgimento delle varie attività verranno utilizzati esclusivamente per perseguire gli impegni della medesima Fondazione.

Oltre la Regione sono altresì soci fondatori tutti i soggetti che convengono per la stipula dell’atto costitutivo.

Possono adire alla Fondazione, come soci partecipanti, gli Enti territoriali, Camere di Commercio, organismi imprenditoriali e associativi, enti e istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, enti del Terzo Settore, le Fondazioni, Università e Istituzioni scolastiche.

Organi della Fondazione sono : Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di amministrazione è formato da due componenti nominati dalla Regione Puglia, due degli altri soci fondatori, un rappresentante dei soci aderenti.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, restano incarico tre anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi. Il mandato del consigliere di amministrazione è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di spese documentate.