Alle 14 si gioca Foggia-Palermo per il campionato di calcio di serie C girone C. Una partita che sarebbe da serie A per la storia delle due squadre ma che è il primo incontro per i rossoneri dopo l’intimidazione al giocatore Federico Gentile.
Alle 15 si gioca Ternana-Bisceglie. Alle 17,30 Virtus Francavilla Fontana-Avellino. Ieri successo del Bari. Domani Casertana-Monopoli.
In serie D girone H si disputano alcuni incontri di recupero: Città di Fasano-Real Agro Aversa, Portici-Gravina in Puglia, Puteolana-Team Altamura.
Happy Casa Brindisi-Acqua San Bernardo Cantù alle 18 per il campionato di pallacanestro maschile di serie A.