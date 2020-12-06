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3 Maggio 2026
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Foggia-Palermo, la prima partita dopo l’incendio della porta di casa di Gentile Calcio serie C girone C e serie D girone H e basket maschile serie A, gli impegni delle squadre pugliesi

6 Dicembre 2020
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Alle 14 si gioca Foggia-Palermo per il campionato di calcio di serie C girone C. Una partita che sarebbe da serie A per la storia delle due squadre ma che è il primo incontro per i rossoneri dopo l’intimidazione al giocatore Federico Gentile.

Alle 15 si gioca Ternana-Bisceglie. Alle 17,30 Virtus Francavilla Fontana-Avellino. Ieri successo del Bari. Domani Casertana-Monopoli.

In serie D girone H si disputano alcuni incontri di recupero: Città di Fasano-Real Agro Aversa, Portici-Gravina in Puglia, Puteolana-Team Altamura.

Happy Casa Brindisi-Acqua San Bernardo Cantù alle 18 per il campionato di pallacanestro maschile di serie A.

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