Prestigiosa vittoria per il Foggia. Allo “Zaccheria” battuto il Palermo per 2-0. Rossoneri ora in zona playoff del campionato di calcio di serie C girone C, sia pure mancando ancora molto. Sconfitta per 3-0 la formazione del Bisceglie, in casa della capolista Ternana. La Virtus Francavilla Fontana ha superato l’Avellino: 1-0 il finale. Ieri il successo del Bari, domani sera Casertana-Monopoli.

In serie D girone H si sono disputate due partite di recupero: Portici-Gravina in Puglia 1-3 e Puteolana-Team Altamura 1-3. Rinviata la gara fra Città di Fasano e Real Aversa.