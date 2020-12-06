rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Foggia-Palermo 2-0, Ternana-Bisceglie 3-0, Virtus Francavilla Fontana-Avellino 1-0 Calcio serie C girone C e serie D girone H: i risultati delle pugliesi

6 Dicembre 2020
IMG 20190901 065113

Prestigiosa vittoria per il Foggia. Allo “Zaccheria” battuto il Palermo per 2-0. Rossoneri ora in zona playoff del campionato di calcio di serie C girone C, sia pure mancando ancora molto. Sconfitta per 3-0 la formazione del Bisceglie, in casa della capolista Ternana. La Virtus Francavilla Fontana ha superato l’Avellino: 1-0 il finale. Ieri il successo del Bari, domani sera Casertana-Monopoli.

In serie D girone H si sono disputate due partite di recupero: Portici-Gravina in Puglia 1-3 e Puteolana-Team Altamura 1-3. Rinviata la gara fra Città di Fasano e Real Aversa.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

683546254 122259528872253048 1493114598424213878 n

San Severo: festa del soccorso A metà mese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione