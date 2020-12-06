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Altamura verso i duemila positivi a test corona virus Bari: struttura per anziani, undicesimo decesso. Martina Franca: distribuzione farmaci a domicilio

6 Dicembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Sono circa 2.000 gli attualmente positivi ad Altamura. A sottolinearlo è il sindaco Rosa Melodia. Ed è a causa dell’elevato numero dei contagi che la città potrebbe restare- assieme alle province di Foggia e Bat e al resto della Murgia barese- in zona arancione nonostante la Puglia sia passata in zona gialla. A Martina Franca, invece, la situazione è migliore e gli ultimi dati diffusi dal sindaco indicano un leggero decremento dei contagi. «Continua l’azione dell’Amministrazione comunale a sostegno dell’ospedale in questo periodo di particolare emergenza sanitaria- annuncia il primo cittadino Franco Ancona-. È in corso il servizio di consegna a domicilio dei farmaci dispensati dalla farmacia grazie al partenariato fra il Comune e Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato. Ciò al fine di limitare l’afflusso degli utenti alla farmacia ospedaliera e di preservare la struttura da rischi di diffusione del contagio». Inoltre, «allo scopo di ridurre il disagio dell’utenza in attesa», da una settimana il Comune itriano ha provveduto a installare due tensostrutture «dotate di sedute e corrente elettrica per evitare che i cittadini vengano esposti alle intemperie mentre aspettano il proprio turno».
Si aggrava, nel frattempo, il bilancio delle vittime legate al focolaio Covid scoppiato nella Rsa “Il nonno” di Bari. È delle ultime ore la notizia dell’11esimo decesso. Sono poco meno di 50 i contagiati.

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