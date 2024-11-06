Si è svolta a Bari la finale di Mastro panettone, concorso nazionale giunto all’ottava edizione edizione ed organizzato da Goloasi. La Campania ha fatto incetta di premi.
Miglior Panettone Artigianale Tradizionale
1. Ventieri Antonio – Torteria di Antonio Ventieri – Capaccio-Paestum (Sa) – Campania
2. Milo Daniele – Le Sfoglie d’Oro – Salerno – Campania
3. Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta – Campania Miglior
Panettone Artigianale al Cioccolato
1. Cecere Gianluca – Cecere – Visionary Dessert – Napoli – Campania
2. Costagliola Antonio – Guantiera Pasticceria – Bacoli (Na) – Campania
3. Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta (Ce) – Campania
Miglior Pandoro Artigianale
1. Martuccio Enzo – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania
2. Moroni Martina – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio
3. Moreschi Roberto – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia