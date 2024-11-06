rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Bari: Mastro panettone, i vincitori Varie categorie

6 Novembre 2024
1730830655905 mastro panettone

Si è svolta a Bari la finale di Mastro panettone, concorso nazionale giunto all’ottava edizione edizione ed organizzato da Goloasi. La Campania ha fatto incetta di premi.

Miglior Panettone Artigianale Tradizionale

1. Ventieri Antonio – Torteria di Antonio Ventieri – Capaccio-Paestum (Sa) – Campania

2. Milo Daniele – Le Sfoglie d’Oro – Salerno – Campania

3. Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta – Campania Miglior

Panettone Artigianale al Cioccolato

1. Cecere Gianluca – Cecere – Visionary Dessert – Napoli – Campania

2. Costagliola Antonio – Guantiera Pasticceria – Bacoli (Na) – Campania

3. Vetrella Luigi – Visioni Bistrot – Caserta (Ce) – Campania

Miglior Pandoro Artigianale

1. Martuccio Enzo – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania

2. Moroni Martina – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio

3. Moreschi Roberto – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Brindisi

Brindisi, accusa: spari contro auto dopo la lite per uno scontro, arrestato trentenne Carabinieri

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione