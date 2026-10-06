Oggi alle 16 l’inaugurazione in via Garibaldi.

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Di seguito il comunicato:

La Panchina della Speranza rappresenta uno spazio simbolico e fisico di sosta, ascolto, relazione e orientamento ai servizi territoriali per la salute mentale e il benessere giovanile.

Sulla panchina, dipinta di turchese e viola, colori che riprendono il fiocchetto internazionale della prevenzione. è incisa la citazione autorizzata da Sugar Music: «Fare tutto come se vedessi solo il sole» (tratta dal brano di Elisa Toffoli).

Il progetto, ideato da Univox ETS e Anto Paninabella OdV, è divenuto di carattere interregionale sostenuto dai CSV di Puglia e Basilicata, che in occasione del 10 settembre 2026 – Giornata mondiale della prevenzione del suicidio hanno lanciato la nascita della omonima rete.

A seguire, alle ore 17.30, è previsto, presso l’attiguo Centro “San Gaetano” l’incontro “La Panchina della Speranza, simbolo del contrasto al disagio giovanile” che, dopo i saluti istituzionali, prevede gli interventi di Anna Paola Lacatena, Sociologa presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL di Taranto, autrice e componente Comitato Scientifico CSV Taranto ETS; di Angelo Vincenzo Serio, Direttore Struttura Complessa Centro Salute Mentale PO ASL Taranto; di Pierluca Massaro, Professore associato di Sociologia della devianza presso il DJSGE di UNIBA e di Serena De Sandi, Presidente APS UNIVOX ETS di Bari.