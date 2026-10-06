Di seguito il comunicato:

La prevenzione del tumore al seno arriva nel cuore di Monopoli con una giornata interamente dedicata alla diagnosi precoce. Venerdì 16 ottobre 2026, dalle 9 alle 18, Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà una clinica mobile attrezzata con apparecchiature di ultima generazione, dove sarà possibile effettuare gratuitamente visite senologiche, mammografie ed ecografie.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” e dalla L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Metropolitana di Bari – Delegazione di Monopoli, in collaborazione con “Salute in Movimento – La prevenzione dove serve”, con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente tra le persone e favorire l’individuazione precoce di eventuali patologie.

A disposizione delle donne ci sarà un’équipe medica specializzata che seguirà ogni partecipante lungo l’intero percorso diagnostico. Al termine degli accertamenti, ciascuna donna riceverà il proprio referto.

L’appuntamento è rivolto a un massimo di 40 donne di età compresa tra i 30 e i 49 anni. Una scelta che risponde a una precisa esigenza di prevenzione: dai 50 anni in poi, infatti, la Regione Puglia garantisce lo screening mammografico gratuito, attraverso il programma organizzato dalle Asl che prevede, per le donne tra i 50 e i 69 anni, l’invito a effettuare una mammografia ogni due anni.

La giornata di Monopoli intende quindi rivolgersi in particolare a quella fascia di età che non rientra ancora nello screening regionale, offrendo un’opportunità concreta e gratuita di controllo e diagnosi precoce.

Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 15 ottobre, telefonando ai numeri 080 4721104 e 342 0733496, oppure recandosi direttamente presso la sede dell’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, in Viale delle Rimembranze 52 a Monopoli, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monopoli, si inserisce nel percorso che l’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” porta avanti da anni sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione sanitaria.