Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Due giorni per conoscere le Grotte di Castellana, dentro le caverne e nei corridoi che portano fino alla Grotta Bianca, ma anche fuori per le strade della cittadina per rivivere la storia di Castellana e quella delle Badesse che per oltre 500 anni hanno governato il territorio.

È quanto accade nell’ambito della seconda edizione dell’educational tour per operatori turistici “FAMTRIP 2024 Experience & Lab” sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024.

A partire dalle 9.30 di ogni giorno, per valorizzare e promuovere l’offerta turistica esperienziale della società Grotte, sono stati invitati a Castellana alcuni dei migliori tour operator che in Italia, già da qualche anno, sviluppano itinerari in Puglia per i loro clienti.

In particolare, il primo giorno sarà dedicato a coloro i quali realizzano viaggi e tour personalizzati, cuciti su misura per gruppi o viaggiatori singoli che hanno un’idea di turismo più lento, ad alto valore esperienziale, leisure e luxury e quindi dedicato al tempo libero o al lusso; persone che non amano il turismo di massa, ma chiedono esperienze uniche e irripetibili, in completa armonia con il territorio.

Il secondo giorno sarà riservato, invece, ai tour operator che si occupano di turismo scolastico e ai dirigenti degli Istituti Comprensivi del territorio. Per loro un’offerta didattica rinnovata e multidisciplinare che dalla profondità della terra porta gli studenti e le studentesse sino all’osservazione delle stelle. Un’offerta che riguarda le scuole di ogni ordine e grado.

<<Saranno due giorni di approfondimento per i tour operator e di conoscenza tra i tour operator e la società Grotte quelli che vivremo in questa seconda edizione di FamTrip – ha dichiarato Serafino Ostuni, presidente della società Grotte di Castellana srl – Ci raggiungeranno, infatti, i tour operator che già conoscono le Grotte di Castellana, ma anche chi si affaccia per la prima volta al nostro sito carsico. L’obiettivo è far capire a tutti che le Grotte si adattano a qualsiasi tipo di turismo e di turisti e, soprattutto, si possono visitare in ogni stagione. Una delle parole d’ordine che abbiamo adottato per l’organizzazione di questa seconda edizione di FamTrip, infatti, è Destagionalizzazione. L’altra è Cultura perché visitare un sito come il nostro, vuol dire calarsi completamente nella storia del luogo che si sta visitando e della città che ha l’onore di ospitarlo. Questo spiega i trasferimenti dei visitatori dalle Grotte al centro cittadino, la visita guidata che riguarda Libervia o le Porte della Badessa, l’eccellente lavoro dello staff che accompagna i turisti sotto e sopra il nostro territorio. È una crescita comune di tutte le persone chiamate ad una narrazione nuova delle Grotte e di Castellana>>.

Tante sono le esperienze da vivere: il primo giorno la taste experience per “assaggiare” l’offerta multi-esperienziale 2025 o la passeggiata tematica con Libervia il progetto di street art storico-culturale-etnografico della città di Castellana Grotte, la speleo adventure durante la quale i partecipanti potranno visitare le grotte al buio solo con l’aiuto della torcia speleologica, o la replica speciale di Hell in the Cave, la messa in scena dell’Inferno di Dante a circa 65 metri di profondità.

Il secondo giorno, invece, nella giornata dedicata al turismo scolastico la visita breve in grotta e la performance di Hell in the Cave dedicata alle scuole, ma anche la presentazione dell’offerta didattica che vede in primo piano i GeoTour l’esperienza che permette di conoscere a 360° il fenomeno del carsismo e di immergersi nelle meraviglie del sottosuolo, una esperienza che si svolge prima con un’attività interattiva, curata da esperti, e successivamente con una speciale visita in grotta. E ancora Favolando e H2Oltre-La storia di un’amica chiamata Gocciolina, esperienze che riguardano la scuola primaria e secondaria di primo grado, la visita alle Porte della Badessa nel pomeriggio, e infine Cave&Stars l’esperienza speleologica in grotta in cui sarà svelato il concetto del “tempo” rimarcando il legame tra tempo geologico e tempo astronomico, esperienza che si conclude con l’osservazione del cielo nell’Osservatorio Astronomico Sirio.

Una due giorni tutta da vivere, insomma, per chi è interessato a vedere le Grotte di Castellana dai tanti e diversi punti di vista dei turisti. Una due giorni che soddisferà tutti i sensi, senza trascurare quello del gusto perché i partecipanti avranno la possibilità di degustare prodotti e piatti tipici nei locali e nei ristoranti del territorio.