Un nubifragio si è verificato ad Otranto dove fra l’altro un fulmine ha riguardato il municipio.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.