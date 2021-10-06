rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a domani. Otranto, nubifragio Protezione civile, previsioni meteo

6 Ottobre 2021
Screenshot 20211005 133412

Un nubifragio si è verificato ad Otranto dove fra l’altro un fulmine ha riguardato il municipio.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-Potenza

carabinieri notte

Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione