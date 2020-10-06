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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Renzo Rubino, cortometraggio alla festa del cinema di Roma Il 13 ottobre

6 Ottobre 2020
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Di Francesco Santoro:

Il cortometraggio “Porto Rubino” di Fabrizio Fichera parteciperà alla Festa del cinema di Roma nella sezione “Pre- opening screenings”. A annunciarlo è stato il direttore artistico della rassegna capitolina, Antonio Monda, nel corso della conferenza stampa di presentazione.                                                          “Porto Rubino”, che sarà proiettato il 13 ottobre alle 21 nella Casa del cinema, narra il viaggio nel mare di Puglia compiuto dal giovane cantautore pugliese Renzo Rubino a bordo di un gozzo. E vede la partecipazione di Giuliano Sangiorgi, Antonio Diodato, Paola Turci, Vasco Brondi, Noemi, Bugo e Gino Castaldo.


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