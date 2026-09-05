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Polignano a Mare: prosegue “Tra Domenico Modugno e la canzone d’autore” Polignano a Mare

6 Settembre 2026
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Stralcio del comunicato diffuso dal Comune di Polignano a Mare:

È partita venerdì 4 settembre “Tra Domenico Modugno e la canzone d’autore”, il nuovo appuntamento di “Polignano a Mare Città della Musica”, progetto culturale promosso dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture e Puglia Sounds.

Domenica 6 settembre spazio al cantautorato contemporaneo con Daniele Silvestri, Frankie hi-nrg mc, Marco Castello e Anna Castiglia, introdotti da Luca De Gennaro.

La manifestazione si chiuderà lunedì 7 settembre con “Al cinema con Modugno”, una giornata realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, tra proiezioni e approfondimenti dedicati al rapporto tra Modugno e il cinema.

Gli eventi serali si svolgono in piazza Suor Maria Giovanna Laselva alle ore 21.00 e in piazza San Benedetto, con incursioni nel centro cittadino.

L’accesso è libero.

La direzione artistica della manifestazione è affidata a Stefano Senardi, mentre Luca Bernini cura il coordinamento artistico e la direzione della comunicazione.

“Polignano a Mare Città della Musica – Tra Domenico Modugno e la canzone d’autore” è promosso dal Comune di Polignano a Mare, in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Culture e Puglia Sounds, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027, nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia – Sezione Turismo, e su fondi del Comune di Polignano a Mare.


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