Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

In un’estate che vede Taranto e la sua provincia protagoniste di un cartellone straordinario di eventi e spettacoli, anche grazie all’importante slancio impresso dai Giochi del Mediterraneo conclusisi con una cerimonia di chiusura spettacolare (fra i protagonisti, l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto), l’Orchestra ICO della Magna Grecia presenta la settima edizione del MediTa Festival. Sarà l’Arena della Villa Peripato di Taranto ad ospitare domenica 6 settembre lo spettacolo “Queen in symphony” con Magnus Bäcklund e lunedì 7 settembre il concerto di Michele Zarrillo. La nuova proposta artistica del MediTa 2026 coniuga in questo modo l’universalità del rock internazionale e la grande canzone d’autore italiana.

Il MediTa Festival, rassegna pop-rock sinfonica del Mediterraneo a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia, si avvale della direzione artistica del Maestro Piero Romano e del patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC, Ministero della cultura, progetto finanziato con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, e in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa e Five Motors. Anche in occasione della settima edizione, Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano di San Giuseppe, consegnerà il “Premio dei Due Mari”, riconoscimento di prestigio nelle precedenti edizioni assegnato ad altri grandi artisti del firmamento italiano e internazionale.

Protagonisti di questa nuova edizione, come anticipato: domenica 6 settembre Magnus Bäcklund, straordinario interprete di statura internazionale dell’immenso e immortale repertorio di Freddie Mercury e dei Queen, e lunedì 7 settembre Michele Zarrillo con le sue canzoni indimenticabili.

A grande richiesta di pubblico, abbonati e quanti hanno già apprezzato le tappe “sold out” al Mon Reve (Taranto) e Terrazza di Palazzo Lanfranchi (Matera), torna il grande spettacolo dedicato ai Queen con la direzione del Maestro Roberto Molinelli (suoi gli arrangiamenti e la direzione nel rinnovato stadio Iacovone dell’Orchestra giovanile) e il Lucania Apulia Chorus diretto da Graziano Leserri. Un sentito omaggio, sinfonico e rock, a una delle band più iconiche della storia della musica, interpretato dalla grande voce di Magnus Bäcklund.

Un concerto travolgente, “Queen in symphony”, che propone titoli e classici senza tempo: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “Show Must Go On”, proseguendo con “One Vision”, “We Will Rock You”, “I Want It All”, “Innuendo” e altro ancora.

Non c’è un solo pezzo della straordinaria formazione britannica, che non possa considerarsi un capolavoro del rock, ognuno rielaborato da uno dei più stretti collaboratori dell’ICO Magna Grecia, Molinelli, tanto da promettere un crescendo di emozioni, ripensando alla vicenda umana e artisti ca di Freddie Mercury, vera icona del suo tempo.

Il secondo concerto, quello con protagonista Michele Zarrillo, una delle voci più intense e raffinate del cantautorato italiano, artista capace di attraversare generazioni con brani entrati nel patrimonio affettivo di noi tutti, condurrà a Taranto la forza delle sue canzoni e l’eleganza di un interprete unico. Fra i suoi successi: “Cinque giorni” (ricantata al Festival, quest’anno, assieme a Sal Da Vinci), “La notte dei pensieri”, “Una rosa blu”, “L’elefante e la farfalla”, “Su quel pianeta libero”, “Come un giorno di sole”, “Strade di Roma” e “L’amore vuole amore”.

Il MediTa Festival si conferma un appuntamento imprescindibile. Per salutare l’estate tarantina, con la grande musica che incontra la città e ne esalta il patrimonio. Abbonamenti: 40, 30, 20 euro; concerti singoli: “Queen symphony” 25, 20, 15 euro; Michele Zarrillo: 25, 20, 15 euro.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, Taranto via Giovinazzi 28 – Cell: 392.9199935; http://orchestramagnagrecia.it.