Di Nino Sangerardi:

Un investimento da 1,5 milioni di euro per sostenere nuove produzioni cinematografiche e audiovisive e trasformare le aree dei 35 Comuni del comprensorio della Val d’Agri in un luogo di racconto, produzione e sviluppo.

È stato presentato, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, l’Avviso pubblico “PO Val d’Agri 2026”, a cura della Lucana Film Commission.

All’incontro hanno partecipato Donato Del Corso, direttore generale della Direzione generale Presidenza della Giunta e Programmazione strategica della Regione Basilicata; Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commissione e Dina Sileo, direttrice amministrativa della Lucana Film Commission. I lavori introdotti da Massimo Brancati, dell’Ufficio stampa della Regione Basilicata.

Il Bando, che si avvale dei fondi del Programma Operativo Val d’Agri destinati all’audiovisivo, punta a sostenere, attraverso contributi a fondo perduto, opere capaci di promuovere il territorio e i Comuni interessati dal Programma e, allo stesso tempo, di valorizzare il patrimonio culturale, naturale e ambientale di questi specifici luoghi , favorendo l’occupazione e il coinvolgimento delle professionalità e delle maestranze locali.

La dotazione complessiva è di 1,5 milioni di euro: 750 mila euro sono destinati ai lungometraggi, 250 mila alle fiction televisive, 150 mila ai cortometraggi e 100 mila ai documentari. Ulteriori 220 mila euro sono destinati allo sviluppo di attività ed eventi da svolgersi sempre per la valorizzazione delle aree del Programma e 30 mila euro all’assistenza tecnica.

“L’Avviso nasce dalla volontà dei sindaci del comprensorio della Val d’Agri – ha sottolineato Del Corso – di attivare la promozione e la conoscenza del territorio anche attraverso il sostegno alla produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive italiane ed estere da realizzarsi nel territorio dei 35 Comuni dell’area. La decisione, quindi, è stata quella di affidarsi per la realizzazione di questo progetto alla Lucana Film Commission, struttura regionale con le giuste competenze in materia”.

“Abbiamo pubblicato questo bando – ha dichiarato Romaniello – con i fondi che la Regione Basilicata, di concerto con i sindaci che guidano i 35 Comuni del PO Val d’Agri, ha destinato all’audiovisivo, guardando a questa vasta area della Basilicata come a un ecosistema culturale complesso. Tanti Comuni, ognuno con le proprie specificità e con un proprio patrimonio, spesso poco o per nulla noti alle produzioni esterne. Ma il bando è naturalmente anche un invito rivolto alle realtà produttive locali ad ambientare qui le proprie opere. Queste possono, tra l’altro, raggrupparsi, associarsi temporaneamente a produzioni esterne e presentare progetti da ambientare in uno o più dei 35 Comuni coinvolti. Vogliamo che le produzioni scelgano questi territori non semplicemente come sfondo, ma come parte integrante delle storie da raccontare. Questo Avviso rappresenta un’opportunità per attrarre produzioni e, contemporaneamente, rafforzare la filiera audiovisiva lucana”.

L’Avviso prevede contributi fino a 250 mila euro per lungometraggi e fiction televisive, fino a 30 mila euro per i cortometraggi e fino a 20 mila euro per i documentari. Tra i requisiti previsti figura inoltre un piano di lavorazione che contempli almeno l’80 per cento delle giornate di ripresa in esterno nell’area interessata dal Programma, mentre il 100 per cento del contributo ottenuto dovrà essere speso nei Comuni del comprensorio Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra.