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5 Settembre 2026
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Hub discografico Puglia a Taranto Prossimamente

6 Settembre 2026
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Di seguito il comunicato:

Una svolta importante.
Prossimamente a Taranto l’ HUB DISCOGRAFICO PUGLIA, il primo centro specifico della regione interamente dedicato allo sviluppo, alla formazione di artisti emergenti.

Il progetto è firmato E.D.M. International Production, realtà attiva da oltre trent’anni nel panorama nazionale, che ha scelto Taranto come base strategica per creare un ponte concreto tra il talento e l’industria musicale.

L’Hub non è una scuola di musica né un tradizionale studio di registrazione, ma un vero e proprio centro operativo dove gli artisti potranno conquistare il proprio “banco” ed essere a stretto contatto con i professionisti del settore.

IL CUORE DEL PROGETTO: GLI ESPERTI A DISPOSIZIONE DEI TALENTI

All’interno opererà un team di professionisti, ognuno con competenze specifiche fondamentali per la costruzione di una carriera artistica:

Discografici
Produttori
Arrangiatori
Manager
Editori Radio e TV

Un ecosistema completo

MASTER SHOWCASE CASTING: L’OCCASIONE CONCRETA

Punto centrale dell’attività sarà il Master Showcase Casting, un format di audizioni ed esibizioni live che darà agli artisti selezionati la possibilità di farsi ascoltare, valutare e notare direttamente da chi esperti del settore Un’opportunità reale per chi cerca non solo visibilità, ma un percorso professionale serio.

“L’obiettivo è fermare la fuga di talenti dal Sud – spiegano da E.D.M. International Production – e dare alla Puglia una struttura che possa competere con i centri di Milano e Roma”

Le candidature per accedere all’Hub e partecipare ai casting sono ufficialmente aperte.

INFO E CONTATTI

HUB DISCOGRAFICO PUGLIA – TARANTO
Sito web: www.edminternationalproduction.com
Contatto diretto: 3687218327


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