Fra le partite del campionato di calcio di serie C girone C si giocano oggi Team Altamura-Savoia (ore 18) e Foggia-Audace Cerignola (ore 21).
Serie D girone H, prima giornata: Francavilla in Sinni-Ischia, Real Forio-Brindisi (ore 15); Gladiator-Manfredonia, Turris-Martina, Virtus Francavilla Fontana-Palmese (ore 16); Nardò-Bisceglie (ore 16,30); Nocerina-Ebolitana (ore 17); Fidelis Andria-Gravina in Puglia, Real Aversa-Melfi (ore 18).
Eccellenza pugliese, terza giornata: Atletico Racale-Atletico Acquaviva, Brilla Campi-Ostuni, Canosa-Bitonto, Cosmano Sport-Soccer Trani, Novoli-Taurisano, Toma Maglie-Nuova Spinazzola, Ugento-Squinzano, Unione calcio Bisceglie-Galatina (ore 17); Polimnia-Taranto (ore 19).