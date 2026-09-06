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Foggia-Audace Cerignola, Team Altamura-Savoia, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio

6 Settembre 2026
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Fra le partite del campionato di calcio di serie C girone C si giocano oggi Team Altamura-Savoia (ore 18) e Foggia-Audace Cerignola (ore 21).

Serie D girone H, prima giornata: Francavilla in Sinni-Ischia, Real Forio-Brindisi (ore 15); Gladiator-Manfredonia, Turris-Martina, Virtus Francavilla Fontana-Palmese (ore 16); Nardò-Bisceglie (ore 16,30); Nocerina-Ebolitana (ore 17); Fidelis Andria-Gravina in Puglia, Real Aversa-Melfi (ore 18).

Eccellenza pugliese, terza giornata: Atletico Racale-Atletico Acquaviva, Brilla Campi-Ostuni, Canosa-Bitonto, Cosmano Sport-Soccer Trani, Novoli-Taurisano, Toma Maglie-Nuova Spinazzola, Ugento-Squinzano, Unione calcio Bisceglie-Galatina (ore 17); Polimnia-Taranto (ore 19).

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