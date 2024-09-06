Di Agostino Convertino:



C’è un po’ di Martina Franca e di martinesità nel Viaggio Apostolico che ha portato il Santo Padre in Indonesia passando per la capitale Giacarta dove Francesco ha incontrato, oltre alla folta comunità cristiana, anche il Grand Imam Nasaruddin Umar – presso la Moschea Istiqlai in rappresentanza dei fedeli mussulmani. Non si tratta solo del viaggio più lungo intrapreso dal Papa fino ad oggi ma di uno fra i più importanti sia sotto il profilo religioso che politico. La multiforme espressione religiosa dell’arcipelago, caratterizzato da molti squilibri sociali, impone una forte riscossa interreligiosa come una delle possibili soluzioni ai molti problemi del Paese.

Come in ogni viaggio che il Pontefice deve affrontare, subentrano aspetti fondamentali legati alla sicurezza – figurarsi nel sud-est asiatico – e ad una serie di esigenze logistiche inimmaginabili. Sua Santità, solo per citare un esempio, si è presentato all’aeroporto della capitale indonesiana sulla carrozzina realizzata su misura per lui. Ma in generale, una lunga lista di adempimenti – non tutti visibili – anima ogni viaggio papale.

Tra questi figura l’alimentazione del Papa – una dieta molto leggera calibrata sulle sue necessità, che impone la massima attenzione. Ovviamente, le porzioni servite saranno uguali per tutti gli astanti e proporzionate a quelle del Pontefice. Ma quando ti trovi a “Casa Alba” a Giakarta, nelle mani del general manager della struttura – Michele Carbotti martinese purosangue – e del grande chef Roberto Fiorini tutto può accadere.

La famiglia Carbotti, grazie a Michele che ha già ricevuto una stella Michelin a Macao, si è fatta una certa notorietà, sia in oriente che medio-oriente, quella volta che il papà e la mamma del nostro – papà Michelangelo e Mamma Ria – dovettero confezionare diversi chili di orecchiette per il matrimonio di un nipote dell’Imperatore del Sol Levante.

Una famiglia di artisti – il fratello Andrea opera a Singapore, Angelo in Trentino Alto Adige, Maria Pia a Martina Franca nel wedding internazionale – che lascia un segno di professionalità e umanità ovunque passi. E come spesso accade fa spuntare dal nulla un capocollo di Martina Franca che talvolta ottiene più risultati diplomatici di una Ambasciata.

Senza minimamente intaccare la solennità e ufficialità del Viaggio Apostolico, ci piace immaginare un backstage a Casa Alba a Giacarta dove la martinesità ha fatto capolino in momenti “non ufficiali” in cui la nostra gastronomia abbia fatto colpo sulla delegazione del Vaticano. Michele Carbotti non si sbilancia – come la sua altissima professionalità impone – ma alcune indiscrezioni parlano chiaro. Del resto Papa Francesco conosce benissimo Martina Franca. È da qui che arrivano le sue camice preferite.