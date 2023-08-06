Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Il maltempo non frena Birra e Sound

Dopo la buriana in prima serata, area mercatale di Leverano da tutto esaurito per dj Molella.

Stasera penultimo appuntamento a tutto show con Delyrium Bay e il battito Kawabonga.

Una festa a 360° gradi dove il pubblico è parte integrante del party. A rendere unico #Kawabonga non è solo la musica ma anche la scenografia ricca di effetti speciali con un susseguirsi di fiamme, coriandoli, gonfiabili, palloni, canotti, dischi volanti e chi più ne ha più ne metta. Il talentuoso team #Kawabonga è conosciuto in tutto il mondo per i DJSet esplosivi, remix e produzioni musicali caratterizzate dalla fusione di Reggae e musica Dancehall con la Trap, Tropical Bass, Moombahton & Hip-Hop.

L’amazione pre, durante e post concerto è affidata allo staff di radio Ciccio Riccio con Andrea Sabato, Ignazio Deg, Valentina Molfetta, Giampiero Giaccari, Gianluca Ziza e le Ciccio Riccio Girlas.

Diretta video, radio e social con interviste e siparietti.

Domani grande festa di chiusura con Antonio Castrignanò.

LA GASTRONOMIA

Per l’edizione 2023 ci sarà più di uno stand dedicato a panini di mare con polpo e altre leccornie, una importante friggitoria di pesce, un’area vegan e una per celiaci, una pinsa super croccante ancora. Una straordinaria selezione di carni toscane oltre a quelle della Murgia e del Salento e gli arrosticini abruzzesi, lo stand porchetta, il pulled pork, hamburger, carne al fornello, pittule, pucce, cazzateddra, fritti, sottolii e tipicità della tradizione salentina, melanzane e peperoni, pizza, panini di tutte le fatte m anche le nuove frontiere del cibo internazionale con stand di sushi e pokè, e tanti tantissimi dolci della festa.Non mancano i prodotti realizzati con le trebbie e gli scarti di lavorazione delle materie prime della birra, sia dolci che salati.

LE BIRRE

Su quasi 200 tipi in degustazione, incontrerete bionde, brune, rosse, dalle sfumature più intense o meno cariche, in arrivo da ogni parte d’Italia e del mondo, da birrifici artigianali e non. Tutti i colori dei paralleli e dei meridiani dunque. E prima di arrivare alla bevanda che stuzzica il palato, quanti colori negli ingredienti che la compongono! Il verde cangiante dei luppoli, il biondo dell’orzo che muta in marrone, la trasparenza dell’acqua che a seconda dei riflessi può regalare luminescenze blu e poi tutte le pennellate di spezie ed aromi.

Per divertirsi insieme, è stato lanciato il contest “vinci il tuo peso in birra”.

Come partecipare? Basta creare un reel o una storia su Instagram dedicata a Birra e Sound utilizzando il filtro appositamente realizzato “Birra e Sound Colors” disponibile nel carosello filtri di Ig. Tutti i video con hashtag al seguito saranno visionati e valutati e il più bello vincerà a fine festa, una fornitura di birre pari al suo peso.

Sul fronte spettacolo, continuano le incursioni artistiche della crew di street artist di 167b street art, e la magia sognante dei buskers della grande famiglia di

Luca Casto “Fakiro” con giocolieri, acrobati, performance visive, trampolieri, sputafuoco e non mancheranno poesia e magia.

Per info:

www.birraesoundfestival.com

www.facebook.com/BirraeSound

https://birraesoundfestival.com/accessibilita/

NUMERO VERDE : 800 093 533

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