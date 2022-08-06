Oggi su strade ed autostrade italiane è la giornata di maggiore traffico delle vacanze. Bollino nero, in mattinata specificamente. La dorsale adriatica con la statale 16 per arrivare fino al Salento fra i tratti più gravati dal traffico veicolare.
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Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
|Citta’
|05/08/2022
|06/08/2022
|07/08/2022
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)