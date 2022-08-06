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2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Caldo: oggi Bari codice giallo. Traffico delle vacanze: Italia, bollino nero Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

6 Agosto 2022
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Oggi su strade ed autostrade italiane è la giornata di maggiore traffico delle vacanze. Bollino nero, in mattinata specificamente. La dorsale adriatica con la statale 16 per arrivare fino al Salento fra i tratti più gravati dal traffico veicolare.

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Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

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Citta’ 05/08/2022 06/08/2022 07/08/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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