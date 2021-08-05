Cantante, polistrumentista, paroliere e batterista: Francesco Motta è un artista a tutto tondo. Nelle sue canzoni parla d’amore, ma anche di politica. È partito il 26 giugno dal Goa Boa di Genova il nuovo tour di Motta che torna sul palco per presentare dal vivo il suo ultimo lavoro Discografico “Semplice”, pubblicato lo scorso aprile, etichetta “Sugar”. Si tratta di un disco che racconta il suo nuovo percorso di crescita personale e artistica attraverso un processo di semplificazione e di ritorno alle cose semplici. Prodotto dallo stesso Motta nel suo studio romano con la complicità di Taketo Gohara, l’album rispecchia la volontà di avvicinare sound e arrangiamenti alla dimensione live. Ritornerà a quella che è la dimensione essenziale per un artista come lui che è cresciuto, umanamente e professionalmente, sopra i palchi, suonando senza quasi mai fermarsi. Tra i musicisti coinvolti ci sono il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne, Red Hot Chili Peppers, Atom For Peace) e il bassista Bobby Wooten (David Byrne), che hanno lavorato con Motta da remoto da New York.