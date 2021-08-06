Antonella Palmisano è, nel giorno del suo compleanno, campionessa olimpionica nella 20 chilometri di marcia. L’atletica leggera porta ancora una medaglia d’oro all’Italia in questa edizione delle Olimpuadi. In particolare è sugli scudi la Puglia perché Antonella Palmisano, di Mottola, vince nella stessa specialità in cui fra gli uomini, ieri, ha vinto Massimo Stano di Palo del Colle.

Dal karate la nona medaglia d’oro italiana: kumate, Luigi Busà nella categoria fino a 75 chilogrammi.

La decima è arrivata alle quattro meno dieci del pomeriggio italiano. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu medaglia d’oro nella 4×100 maschile con 37″50.

L’Italia, con 38 medaglie finora (dieci d’oro, dieci d’argento e diciotto di bronzo) ha superato il suo primato storico.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime la felicità di una nazione. Tweet anche dalla presidenza del Consiglio dei ministri per celebrare questa meravigliosa spedizione olimpica.

(immagini: da profilo twitter Coni)