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Rt: 1,1. Puglia, superato il limite di sicurezza Indice di trasmissibilità corona virus

6 Agosto 2020
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Di Francesco Santoro:

Aumento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che supera quota 1 assieme a Campania (1.25), alle Province autonome di Trento e Bolzano, che fanno registrare, rispettivamente, 1.28 e 1.43; e da Veneto (1.28, in diminuzione), Toscana (1.2), Lombardia (1.04), Emilia-Romagna (1.01), Liguria (1.16), Lazio (1.08) e Sicilia (1.62), Marche (1.13). Va ricordato che l’indice di trasmissibilità, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infettata dal nuovo virus. Secondo il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, «a livello nazionale si osserva complessivamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente», e «l’aumento è soprattutto in persone asintomatiche», scrive il Corriere della Sera.


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