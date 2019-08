Reddito e pensione di cittadinanza, 82508 domande accolte in Puglia

Di seguito un comunicato diffuso dal deputato Giovanni Vianello:

“Sono 82.508 le domande di pensione e reddito di cittadinanza accolte in Puglia dall’Inps per i nuclei familiari, Bari è la provincia con il numero più alto (23.274) mentre Brindisi quella che registra il numero più basso (7.661). Sempre tra le province spicca quella di Lecce con 15.099 domande accolte, segue Taranto con 14.058, Foggia con 13.651 e infine la provincia di BAT con 8.765 domande prese in carico. Per ciò che riguarda il dettaglio dei capoluoghi, al primo posto per domande accolte c’è Bari con 7.683, al secondo posto la città di Taranto con 6.974 domande, seguono Barletta, Andria e Trani con un totale di domande accolte pari a 5.592, Foggia (3.361), Lecce (2.805) e infine la città di Brindisi con le sue 2.436 domande accolte”. Lo fa sapere il deputato del MoVimento 5 Stelle, Giovanni Vianello, prendendo visione delle tabelle redatte dall’Inps sul dettaglio comunale di tutta Italia.