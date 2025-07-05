Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ultimo appuntamento per la rassegna “Classica d’Estate & Wine” 2025, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, che domenica 6 luglio alle ore 20.45 saluterà il suo pubblico nella cornice intima e raccolta della Sala Giardino di Lecce, nel cuore della città (in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione).

Protagonisti della serata saranno Michela Caloro alla viola e Alessandro Licchetta al pianoforte, un duo giovane ma già affermato, pronto a concludere la rassegna con un programma intenso, elegante e profondamente romantico.

Concepita come un ciclo di concerti in cui la musica incontra la natura e il piacere della condivisione, la rassegna “Classica d’Estate & Wine” ha saputo distinguersi anche per la sua attenzione ai nuovi talenti del concertismo italiano: giovani interpreti, vincitori di concorsi prestigiosi, artisti di straordinaria preparazione tecnica e sensibilità, dal futuro luminoso. Un progetto pensato per valorizzare le nuove generazioni e offrire loro un palcoscenico di qualità, in dialogo diretto con il pubblico.

Come da tradizione, il concerto sarà preceduto da un calice di buon vino della Casa Vinicola Apollonio offerto agli spettatori, per celebrare insieme la chiusura di un’esperienza estiva all’insegna dell’arte, del verde e della convivialità.

La serata si aprirà con la “Romanza op. 85″ di Max Bruch, pagina intima e lirica che esalta la voce calda e profonda della viola, in un fluido dialogo con il pianoforte. Un’opera che, con semplicità ed eleganza, racconta il cuore del Romanticismo tedesco. Seguirà la Sonata in la minore D 821 di Franz Schubert, originariamente scritta per arpeggione e pianoforte e qui proposta nella sua più celebre trascrizione per viola. Il brano, ricco di melodie struggenti e delicate sfumature, è un capolavoro della musica da camera ottocentesca, tra malinconia e leggerezza.

Il programma proseguirà con la Sonata op. 120 n. 1 di Brahms e l'”Adagio e Allegro op. 70” di Robert Schumann, brano energico e appassionato che alterna momenti di grande intensità emotiva a slanci brillanti e vitali.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Casa Vinicola Apollonio e Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

M. Bruch, Romanza op. 85

F. Schubert, Sonata per arpeggione (arr. viola) e pianoforte D 821

J. Brahms, Sonata op. 120 n. 1

R. Schumann, Adagio e allegro (arr. viola), op. 70

PROMO SPECIALE “CLASSICA D’ESTATE… & WINE” 2025

Acquista in anticipo i biglietti per Classica d’Estate… & wine 2025 e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino al 18 giugno l’abbonamento ai sette eventi della rassegna costa 50 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO A 7 CONCERTI

Intero € 55, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 50

PREZZI dei BIGLIETTI

Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce | Iscritti all’Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti, degli Architetti e degli Avvocati della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate



Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.



I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.



Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.



CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO

Acquista con Carta del Docente, Carta della Cultura e Carta del Merito presso i nostri uffici o via email! Scegli come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento.

Tel: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!